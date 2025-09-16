Нова операція НАТО зараз не передбачає, що російські дрони збиватимуть над Україною – Радіо Свобода

Румунський винищувач F-16 під час навчань НАТО у Греції в 2024-му (Ілюстративне фото: SEBASTIEN NOGIER / EPA)

Операція НАТО "Східний вартовий" зараз не передбачає можливості збиття російських дронів над територією України. Про це українській службі медіа Радіо Свобода повідомив анонімний високопосадовець Альянсу.

На запитання, чи обговорюється перспектива збиття цілей РФ над Україною під час того, як вони наближаються до повітряного простору НАТО, чиновник зауважив, що нова місія Альянсу "поширюється лише на території союзних держав".

Він також повідомив, що до "Східного вартового" уже долучилися або мають намір це зробити вісім держав-членів. Йдеться про Францію, Німеччину, Чехію, Велику Британію, Данію, Італію, Іспанію та Швецію.

Водночас у НАТО досі утримуються від оцінок того, яким був намір Росії під час дронової атаки по Польщі 10 вересня. Чиновник Альянсу знову назвав це "безрозсудним і небезпечним" вчинком і пояснив, чому інцидент все ще не назвали навмисним.

"Аналізуючи таку ситуацію, потрібно враховувати багато чого. Іноді сліди дронів можуть відображатися в дублікаті. Іншими словами, ви можете бачити на радарі кілька слідів і лише один дрон, тому для зчитування цієї картини потрібно багато чого зробити… Це може коли-небудь стати повністю зрозумілим, а може й не стати", – заявив високопосадовець.

Він акцентував, що чимало даних можна отримати завдяки уламкам дронів, і додав, що у першу чергу розслідування на місці є прерогативою Польщі з очевидних причин.

"Але, звичайно, НАТО працювало й продовжує працювати та отримувати уроки, які винесли з України, різними способами через нашу щоденну взаємодію… Це абсолютно двосторонній рух: українці вчаться у нас і водночас наші війська – в українців… На багатьох рівнях, політичному та військовому, НАТО має дуже глибокі й тривалі зв’язки з Україною", – розповів чиновник.