Операция НАТО сейчас не предусматривает, что дроны РФ будут сбивать над Украиной – РС

Румынский истребитель F-16 во время учений НАТО в Греции в 2024-м (Иллюстративное фото: SEBASTIEN NOGIER / EPA)

Операция НАТО "Восточный страж" сейчас не предусматривает возможность сбивания российских дронов над территорией Украины. Об этом украинской службе медиа Радио Свобода сообщил анонимный высокопоставленный чиновник Альянса.

На вопрос, обсуждается ли перспектива сбивания целей РФ над Украиной во время того, как они приближаются к воздушному пространству НАТО, чиновник отметил, что новая миссия Альянса "распространяется только на территории союзных государств".

Он также сообщил, что к "Восточному стражу" уже присоединились или намерены это сделать восемь государств-членов. Речь идет о Франции, Германии, Чехии, Великобритании, Дании, Италии, Испании и Швеции.

В то же время в НАТО до сих пор воздерживаются от оценок того, каким было намерение России во время дроновой атаки по Польше 10 сентября. Чиновник Альянса снова назвал это "безрассудным и опасным" поступком и объяснил, почему инцидент все еще не назвали преднамеренным.

"Анализируя такую ситуацию, нужно учитывать многое. Иногда следы дронов могут отображаться в дубликате. Другими словами, вы можете видеть на радаре несколько следов и только один дрон, поэтому для считывания этой картины нужно многое сделать... Это может когда-нибудь стать полностью ясным, а может и не стать", – заявил чиновник.

Он акцентировал, что много данных можно получить благодаря обломкам дронов, и добавил, что в первую очередь расследование на месте является прерогативой Польши по очевидным причинам.

"Но, конечно, НАТО работало и продолжает работать и получать уроки, которые вынесли из Украины, различными способами через наше ежедневное взаимодействие... Это абсолютно двустороннее движение: украинцы учатся у нас и одновременно наши войска – у украинцев... На многих уровнях, политическом и военном, НАТО имеет очень глубокие и длительные связи с Украиной", – рассказал чиновник.