В Польшу перебросили три вертолета из Чехии после дроновой атаки РФ
После российской дроновой атаки в Польшу прибыли вертолеты из Чехии, сообщили в Вооруженных силах последней.
"Сегодня в Польшу прибыли три вертолета Чехии для усиления защиты воздушного пространства восточной границы нашего близкого союзника. Они отправятся в конечный пункт назначения в течение следующих нескольких часов", – говорится в сообщении, опубликованном около 19:00 по Киеву.
Чешские военные отметили, что их пилоты начнут охранять воздушное пространство Польши "в ближайшее время".
В Генеральном штабе польской армии добавили, что чешские солдаты из этого подразделения уже действовали на территории страны, когда оказывали помощь во время наводнения в юго-западных регионах Польши в 2024 году.
- 13 сентября в Польше началась операция НАТО "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов по стране за три дня до этого. Другие партнеры по Альянсу также обещали оказать военную помощь Варшаве.
- На следующий день президент Польши Навроцкий дал согласие на размещение войск союзников по НАТО на территории его страны в рамках новой операции Альянса.
