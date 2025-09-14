В Польшу перебросили три вертолета из Чехии после дроновой атаки РФ

Фото: Вооруженные силы Чехии

После российской дроновой атаки в Польшу прибыли вертолеты из Чехии, сообщили в Вооруженных силах последней.

"Сегодня в Польшу прибыли три вертолета Чехии для усиления защиты воздушного пространства восточной границы нашего близкого союзника. Они отправятся в конечный пункт назначения в течение следующих нескольких часов", – говорится в сообщении, опубликованном около 19:00 по Киеву.

Чешские военные отметили, что их пилоты начнут охранять воздушное пространство Польши "в ближайшее время".

В Генеральном штабе польской армии добавили, что чешские солдаты из этого подразделения уже действовали на территории страны, когда оказывали помощь во время наводнения в юго-западных регионах Польши в 2024 году.