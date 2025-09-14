До Польщі перекинули три гелікоптери з Чехії після дронової атаки РФ
Після російської дронової атаки до Польщі прибули гелікоптери з Чехії., повідомили у Збройних силах останньої.
"Сьогодні до Польщі прибули три гвинтокрили Чехії для посилення захисту повітряного простору східного кордону нашого близького союзника. Вони вирушать до кінцевого пункту призначення впродовж наступних кількох годин", – йдеться у дописі, опублікованому близько 19:00 за Києвом.
Чеські військові зазначили, що їхні пілоти почнуть охороняти повітряний простір Польщі "найближчим часом".
У Генеральному штабі польської армії додали, що чеські солдати з цього підрозділу уже діяли на території країни, коли надавали допомогу під час повені в південно-західних регіонах Польщі у 2024 році.
- 13 вересня у Польщі розпочалась операція НАТО "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів по країні за три дні до цього. Інші партнери по Альянсу також обіцяли надати військову допомогу Варшаві.
- Наступного дня президент Польщі Навроцький дав згоду на розміщення військ союзників із НАТО на території його країни в межах нової операції Альянсу.
