До Польщі перекинули три гелікоптери з Чехії після дронової атаки РФ

Фото: Збройні сили Чехії

Після російської дронової атаки до Польщі прибули гелікоптери з Чехії., повідомили у Збройних силах останньої.

"Сьогодні до Польщі прибули три гвинтокрили Чехії для посилення захисту повітряного простору східного кордону нашого близького союзника. Вони вирушать до кінцевого пункту призначення впродовж наступних кількох годин", – йдеться у дописі, опублікованому близько 19:00 за Києвом.

Чеські військові зазначили, що їхні пілоти почнуть охороняти повітряний простір Польщі "найближчим часом".

У Генеральному штабі польської армії додали, що чеські солдати з цього підрозділу уже діяли на території країни, коли надавали допомогу під час повені в південно-західних регіонах Польщі у 2024 році.