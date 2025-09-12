Германия начала патрулировать воздушное пространство Польши
Расширенное патрулирование немецкой авиации над территорией Польши уже началось. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны Германии, передаёт The Guardian.
По его словам, речь идет о двух дежурствах тревоги в этом районе, что несут службу круглосуточно.
"Оба дежурства тревоги соответствуют требованиям миссии", – добавил спикер.
Патрулирование ввели в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября.
- По состоянию на 12 сентября Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства российскими дронами.
- По данным Welt, пять российских дронов летели к базе НАТО в Польше.
- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Британия и Франция заявили о намерении отправить в Восточную Европу истребители Rafale и Eurofighter из-за дронов РФ.
- 11 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправит три истребителя Rafale в Польшу.
