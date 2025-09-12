Германия начала патрулировать воздушное пространство Польши

Для патрулирования пространства в регионе работают две боевые дежурные смены, выполняя миссию 24/7

Истребители F-16 (Иллюстративное фото: EPA)

Расширенное патрулирование немецкой авиации над территорией Польши уже началось. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны Германии, передаёт The Guardian.

По его словам, речь идет о двух дежурствах тревоги в этом районе, что несут службу круглосуточно.

"Оба дежурства тревоги соответствуют требованиям миссии", – добавил спикер.

Патрулирование ввели в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября.