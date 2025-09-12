Німеччина почала патрулювати повітряний простір Польщі

Для патрулювання простору у регіоні працюють дві бойові чергові зміни, які виконують місію 24/7

Винищувачі F-16 (Ілюстративне фото: EPA)

Розширене патрулювання німецької авіації над територією Польщі вже розпочалося. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони Німеччини, передає The Guardian.

За його словами, йдеться про два чергування тривоги у цьому районі, що несуть службу цілодобово.

"Обидва чергування тривоги відповідають вимогам місії", – додав речник.

Патрулювання запровадили у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 10 вересня.