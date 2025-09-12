Німеччина почала патрулювати повітряний простір Польщі
Розширене патрулювання німецької авіації над територією Польщі вже розпочалося. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони Німеччини, передає The Guardian.
За його словами, йдеться про два чергування тривоги у цьому районі, що несуть службу цілодобово.
"Обидва чергування тривоги відповідають вимогам місії", – додав речник.
Патрулювання запровадили у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 10 вересня.
- Станом на 12 вересня Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору російськими дронами.
- За даними Welt, п'ять російських дронів летіли до бази НАТО у Польщі.
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Британія і Франція заявили про намір відправити до Східної Європи винищувачі Rafale й Eurofighter через дрони РФ.
- 11 вересня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відправить три винищувачі Rafale до Польщі.
