Російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії на Балтиці
Ввечері 19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Про це повідомила прикордонна служба Польщі.
"Два російські винищувачі здійснили низький проліт над платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Було порушено зону безпеки платформи", – йдеться у дописі.
Польські прикордонники зазначили, що про інцидент було поінформовано Збройні сили та інші служби країни.
- Раніше, вранці 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії неподалік від столиці країни Таллінна.
- Естонський уряд вирішив запросити проведення консультацій із союзниками з НАТО за 4 статтею – востаннє до цього вдавалися після дронової атаки РФ по Польщі 10 вересня.
