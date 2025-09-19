Російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії на Балтиці

Літаки РФ пролетіли на низькій висоті над об'єктом компанії Petrobaltic, зауважили польські прикордонники

Ілюстративне фото: Mateusz War / Wikipedia

Ввечері 19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Про це повідомила прикордонна служба Польщі.

"Два російські винищувачі здійснили низький проліт над платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Було порушено зону безпеки платформи", – йдеться у дописі.

Польські прикордонники зазначили, що про інцидент було поінформовано Збройні сили та інші служби країни.