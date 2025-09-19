Истребители РФ нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании на Балтике

Российские самолеты пролетели на низкой высоте над объектом компании Petrobaltic, отметили польские пограничники

Иллюстративное фото: Mateusz War / Wikipedia

Вечером 19 сентября два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Об этом сообщила пограничная служба Польши.

"Два российских истребителя совершили низкий пролет над платформой Petrobaltic в Балтийском море. Была нарушена зона безопасности платформы", – говорится в сообщении.

Польские пограничники отметили, что об инциденте были проинформированы Вооруженные силы и другие службы страны.