Истребители РФ нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании на Балтике
Вечером 19 сентября два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Об этом сообщила пограничная служба Польши.
"Два российских истребителя совершили низкий пролет над платформой Petrobaltic в Балтийском море. Была нарушена зона безопасности платформы", – говорится в сообщении.
Польские пограничники отметили, что об инциденте были проинформированы Вооруженные силы и другие службы страны.
- Ранее, утром 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии недалеко от столицы страны Таллинна.
- Эстонское правительство решило запросить проведение консультаций с союзниками по НАТО по 4 статье – последний раз к этому прибегали после дроновой атаки РФ по Польше 10 сентября.
