Міноборони Естонії показало траєкторію польоту російських МіГ-31

Винищувачі РФ летіли з вимкненими транспондерами та без радіозв’язку, уточнили в естонському оборонному відомстві

Російський літак (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

З’явилася карта, на якій зображено траєкторію польоту російських МіГ-31, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії. Мапу опублікувала пресслужба Міністерства оборони Естонії.

"На карті показано траєкторію польоту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії поблизу острова Вайнлоо. Вони залишалися майже 12 хвилин з вимкненими транспондерами, без радіозв'язку", – йдеться в повідомленні.

В естонському Міноборони нагадали, що винищувачі F-35 НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії відреагували.

У відомстві додали, що це вже четверте порушення повітряного простору Росією цього року.

Міністерство оборони держави-агресорки традиційно заперечило факт порушення повітряного простору Естонії. Там стверджують, що винищувачі нібито летіли з Карелії до Калінінградської області.

У Міноборони РФ запевнили, що політ проходив у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що нібито підтверджено засобами об'єктивного контролю.

Мапа: Міноборони Естонії

19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони перебували над Естонією близько 12 хвилин. Естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити протест.

Згодом естонський уряд вирішив запросити проведення консультацій із союзниками з НАТО за 4-ю статтею – востаннє до цього вдавалися після дронової атаки РФ по Польщі 10 вересня.

Трамп заявив, що заліт російських винищувачів в Естонію може бути великою проблемою.