В Естонії закликають закрити кордон після зальоту російських літаків до країни

Заліт російських військових літаків МіГ-31 вранці 19 вересня в Естонію є аргументом, щоб закрити східний кордон країни. Про це заявив опозиційний лідер, глава партії Isamaa (Вітчизна) Урмас Рейнсалу, передаєERR.
Міністр внутрішніх справ Ігор Таро наголосив, що зараз питання обмеження сухопутного кордону не стоїть на порядку денному, адже йдеться саме про авіаційне порушення. Для ухвалення такого рішення потрібна була б провокація на суходолі.
Натомість Рейнсалу переконаний, що подібні інциденти лише підтверджують необхідність цього кроку.
"Я вважаю, що на дедалі більші провокаційні дії Росії слід реагувати закриттям східного кордону. Ситуація з безпекою явно стає все напруженішою, зокрема на східному кордоні, і я вважаю, що це є адекватною реакцією на поведінку Росії", – заявив очільник естонської опозиції.
Політик додав, що Естонія має проаналізувати наявні інструменти для реагування на дії Москви, а також провести консультації з південними сусідами, щоб ухвалювати подібні рішення спільно.
- Вранці 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу столиці країни Таллінна. Загалом судна РФ перебували над Естонією близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб супроводити їх.
- Естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити протест і вручити відповідну ноту. Однак згодом естонський уряд вирішив запросити проведення консультацій із союзниками з НАТО за 4-ю статтею – востаннє до цього вдавалися після дронової атаки РФ по Польщі 10 вересня.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що заліт російських винищувачів в Естонію може бути великою проблемою.
