В Эстонии призывают закрыть границу после залета российских самолетов в страну

В Эстонии считают, что инцидент с российскими самолетами подтверждает необходимость закрытия восточной границы

Урмас Рейнсалу (Фото: EPA)

Залет российских военных самолетов МиГ-31 утром 19 сентября в Эстонию является аргументом, чтобы закрыть восточную границу страны. Об этом заявил оппозиционный лидер, глава партии Isamaa (Отечество) Урмас Рейнсалу, передаетERR.

Министр внутренних дел Игорь Таро отметил, что сейчас вопрос ограничения сухопутной границы не стоит на повестке дня, ведь речь идет именно об авиационном нарушении. Для принятия такого решения нужна была бы провокация на суше.

Зато Рейнсалу убежден, что подобные инциденты лишь подтверждают необходимость этого шага.

"Я считаю, что на растущие провокационные действия России следует реагировать закрытием восточной границы. Ситуация с безопасностью явно становится все более напряженной, в том числе на восточной границе, и я считаю, что это является адекватной реакцией на поведение России", – заявил глава эстонской оппозиции.

Политик добавил, что Эстония должна проанализировать имеющиеся инструменты для реагирования на действия Москвы, а также провести консультации с южными соседями, чтобы принимать подобные решения совместно.