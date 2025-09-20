Трамп заявил что залет российских МиГ-31К в Эстонию может быть большой проблемой

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что залет российских истребителей МиГ-31 утром 19 сентября в Эстонию может быть большой проблемой. Об этом руководитель Штатов сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Один из журналистов спросил Трампа, считает ли он угрозой для НАТО вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.

"Мне это не нравится. Это может быть большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я коротко с этим ознакомлюсь", – ответил Трамп.