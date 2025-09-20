Трамп заявил что залет российских МиГ-31К в Эстонию может быть большой проблемой
Президент США Дональд Трамп заявил, что залет российских истребителей МиГ-31 утром 19 сентября в Эстонию может быть большой проблемой. Об этом руководитель Штатов сказал во время общения с журналистами в Белом доме.
Один из журналистов спросил Трампа, считает ли он угрозой для НАТО вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.
"Мне это не нравится. Это может быть большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я коротко с этим ознакомлюсь", – ответил Трамп.
- Утром 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи столицы страны Таллинна. Всего суда РФ находились над Эстонией около 12 минут, прежде чем НАТО подняло в воздух итальянские F-35, чтобы сопроводить их.
- Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест и вручить соответствующую ноту. Однако впоследствии эстонское правительство решило запросить проведение консультаций с союзниками по НАТО по 4 статье – последний раз к этому прибегали после дроновой атаки РФ по Польше 10 сентября.
