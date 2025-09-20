Трамп заявив що заліт російських МіГ-31К в Естонію може бути великою проблемою

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що заліт російських винищувачів МіГ-31 вранці 19 вересня в Естонію може бути великою проблемою. Про це керівник Штатів сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Один із журналістів запитав Трампа, чи вважає він загрозою для НАТО вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії.

"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся", – відповів Трамп.