Трамп заявив що заліт російських МіГ-31К в Естонію може бути великою проблемою
Президент США Дональд Трамп заявив, що заліт російських винищувачів МіГ-31 вранці 19 вересня в Естонію може бути великою проблемою. Про це керівник Штатів сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.
Один із журналістів запитав Трампа, чи вважає він загрозою для НАТО вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії.
"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся", – відповів Трамп.
- Вранці 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу столиці країни Таллінна. Всього судна РФ перебували над Естонією близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб супроводити їх.
- Естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити протест і вручити відповідну ноту. Однак згодом естонський уряд вирішив запросити проведення консультацій із союзниками з НАТО за 4 статтею – востаннє до цього вдавалися після дронової атаки РФ по Польщі 10 вересня.
