Минобороны Эстонии показало траекторию полета российских МиГ-31

Истребители РФ летели с выключенными транспондерами и без радиосвязи, уточнили в эстонском оборонном ведомстве

Появилась карта, на которой изображена траектория полета российских МиГ-31, нарушивших воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Карту опубликовала пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

"На карте показана траектория полета трех российских МиГ-31, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайнлоо. Они оставались почти 12 минут с выключенными транспондерами, без радиосвязи", – говорится в сообщении.

В эстонском Минобороны напомнили, что истребители F-35 НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии отреагировали.

В ведомстве добавили, что это уже четвертое нарушение воздушного пространства Россией в этом году.

Министерство обороны государства-агрессора традиционно отрицает факт нарушения воздушного пространства Эстонии. Там утверждают, что истребители якобы летели из Карелии в Калининградскую область.

В Минобороны РФ заверили, что полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что якобы подтверждено средствами объективного контроля.

19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллина. В целом они находились над Эстонией около 12 минут. Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест.

Впоследствии эстонское правительство решило запросить проведение консультаций с союзниками по НАТО по 4-й статье – последний раз к этому прибегали после дроновой атаки РФ по Польше 10 сентября.

Трамп заявил, что залет российских истребителей в Эстонию может быть большой проблемой.