Україна запросила участь в екстреному засіданні Радбезу ООН щодо зальоту літаків РФ до Естонії
Україна хоче взяти участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН, скликаному на запит Естонії через порушення повітряного простору країни винищувачами РФ 19 вересня. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Вперше за 34 роки Естонія попросила скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Це свідчить про безпрецедентний масштаб загроз, які несе агресивна Росія для стабільності в Європі", – зауважив він.
Сибіга повідомив, що Україна звернулась до Південної Кореї, яка головує у Радбезі, із запитом взяти участь у засіданні та представити свою позицію.
"Ми підтримуємо дружню Естонію у заклику до рішучої та об'єднаної відповіді на триваючу дестабілізацію Росією міжнародного миру та безпеки", – акцентував міністр.
Термінове засідання Радбезу ООН має відбутися 22 вересня о 17:00 за київським часом, повідомляло МЗС Естонії.
Глава дипломатичного відомства країни Маргус Тсахкна зауважував, що інцидент із російськими винищувачами є частиною масштабнішої моделі поведінки Росії, спрямованої перевірити рішучість Європи й НАТО.
- Раніше, 12 вересня, Радбез ООН проводив екстрене засідання на запит Польщі після дронової атаки РФ по країні 10 числа. На цьому заході Штати закликали Росію повернутися до дипломатії.
- РФ як постійний член Радбезу здатна ветувати (блокувати) будь-яке рішення органу.
