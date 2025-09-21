Україна запросила участь в екстреному засіданні Радбезу ООН щодо зальоту літаків РФ до Естонії

Перший в історії запит Таллінна до Радбезу свідчить про "безпрецедентний масштаб загроз" із боку Росії для стабільності у Європі, заявив Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна хоче взяти участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН, скликаному на запит Естонії через порушення повітряного простору країни винищувачами РФ 19 вересня. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Вперше за 34 роки Естонія попросила скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Це свідчить про безпрецедентний масштаб загроз, які несе агресивна Росія для стабільності в Європі", – зауважив він.

Сибіга повідомив, що Україна звернулась до Південної Кореї, яка головує у Радбезі, із запитом взяти участь у засіданні та представити свою позицію.

"Ми підтримуємо дружню Естонію у заклику до рішучої та об'єднаної відповіді на триваючу дестабілізацію Росією міжнародного миру та безпеки", – акцентував міністр.

Термінове засідання Радбезу ООН має відбутися 22 вересня о 17:00 за київським часом, повідомляло МЗС Естонії.

Глава дипломатичного відомства країни Маргус Тсахкна зауважував, що інцидент із російськими винищувачами є частиною масштабнішої моделі поведінки Росії, спрямованої перевірити рішучість Європи й НАТО.