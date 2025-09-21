Украина запросила участие в экстренном заседании Совбеза ООН насчет залета МиГов в Эстонию

Первый в истории запрос Таллинна к Совбезу говорит о "беспрецедентном масштабе угроз" со стороны России для стабильности в Европе, заявил Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина хочет принять участие в экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванном по запросу Эстонии из-за нарушения воздушного пространства страны истребителями РФ 19 сентября. Об этом написал министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Впервые за 34 года Эстония попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Это свидетельствует о беспрецедентном масштабе угроз, которые несет агрессивная Россия для стабильности в Европе", – отметил он.

Сибига сообщил, что Украина обратилась к Южной Корее, которая председательствует в Совбезе, с запросом принять участие в заседании и представить свою позицию.

"Мы поддерживаем дружественную Эстонию в призыве к решительному и объединенному ответу на продолжающуюся дестабилизацию Россией международного мира и безопасности", – акцентировал министр.

Срочное заседание Совбеза ООН должно состояться 22 сентября в 17:00 по Киеву, сообщал МИД Эстонии.

Глава дипломатического ведомства страны Маргус Тсахкна отмечал, что инцидент с российскими истребителями является частью более масштабной модели поведения России, направленной проверить решимость Европы и НАТО.