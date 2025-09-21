Ізраїль відповів на визнання незалежності Палестини

Ізраїльська сторона заявила, що декларація Британії, Канади і Австралії не сприяє миру

Ілюстративне фото: Depositphotos

Ізраїль розкритикував рішення Великої Британії, Канади та Австралії визнати незалежність Палестинської держави. Відповідний допис опублікувало ізраїльське Міністерство закордонних справ.

Відомство заявило, що Ізраїль "категорично відкидає" односторонню декларацію про визнання Палестини і що цей документ не сприяє миру, а натомість "ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного вирішення в майбутньому".

"Ця заява, яку лідери ХАМАС назвали "плодами масової різанини 7 жовтня", не тільки винагороджує найбільше масове вбивство євреїв із часів Голокосту, вчинене терористичною організацією, яка закликає до знищення Ізраїлю і діє в цьому напрямку, але й зміцнює підтримку, якою користується ХАМАС", – заявило МЗС Ізраїлю.

На думку відомства, відокремлювати питання про палестинську державність від питання закінчення війни є деструктивним – і такий крок "суперечить будь-якій логіці переговорів і досягнення компромісу між двома сторонами, а також віддаляє бажаний мир".

Також Ізраїль заявив, що Палестинська адміністрація "не виконала жодної з вимог та зобов'язань" і є "частиною проблеми, а не частиною її вирішення".

"У будь-якому разі Ізраїль не прийме жодного відірваного від реальності та вигаданого тексту, який намагається змусити його погодитись на неприйнятні кордони. Політичні жести, спрямовані лише на внутрішню виборчу аудиторію, шкодять Близькому Сходу і не є корисними. Натомість, якщо країни, які підписали цю декларацію, дійсно бажають стабілізації регіону, вони повинні зосередитися на тиску на Хамас із метою звільнення заручників та негайного роззброєння", – підсумували в МЗС країни.

Тим часом ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що "Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану".

Політик пообіцяв надати відповідь на визнання Палестини після того, як повернеться зі США, передає медіа The Times of Israel.