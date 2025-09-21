Британія, Канада і Австралія визнали Палестинську державу

Кір Стармер (Фото: Betty Laura Zapata / EPA)

Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави. Відповідні заяви опублікували керівники урядів цих країн.

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає державу Палестина", – повідомив британський прем'єр-міністр Кір Стармер у соцмережі X.

Його канадський колега Марк Карні вийшов з подібною заявою, зауваживши, що Оттава пропонує Палестині "своє партнерство у побудові надії на мирне майбутнє" і для неї, і для Ізраїлю.

Тим часом глава австралійського уряду Ентоні Албаніз опублікував спільну з міністеркою закордонних справ країни Пенні Вонг заяву про визнання незалежності та суверенітету Палестини.

"Сьогоднішнє визнання Палестини Австралією, Канадою та Великою Британією є частиною скоординованих міжнародних зусиль, спрямованих на створення нового імпульсу для рішення на основі створення двох держав, починаючи з припинення вогню в Газі та звільнення заручників, захоплених під час звірств (здійснених ХАМАС. – Ред.) 7 жовтня 2023 року", – йдеться у документі.

З-поміж іншого, у заяві зауважують, що терористична організація ХАМАС "не повинна відігравати жодної ролі в Палестині", й вказують, що глава Палестинської адміністрації Махмуд Аббас підтвердив визнання права Ізраїлю на існування й "узяв на себе прямі зобов'язання перед Австралією", зокрема щодо проведення демократичних виборів та здійснення значних реформ у сферах фінансів, управління та освіти.

У своєму зверненні британський прем'єр також підкреслив, що ХАМАС не матиме місця в уряді та секторі безпеки Палестини й анонсував нові санкції проти членів угрупування. Проти угрупування виступив і Карні.

"Подальші кроки, включаючи встановлення дипломатичних відносин та відкриття посольств, будуть розглядатися в міру прогресу Палестинської адміністрації у виконанні своїх зобов'язань щодо реформ", – зауважує австралійська сторона.

За її словами, уже зараз міжнародна спільнота працює над розробкою "надійного мирного плану", що дозволить відбудувати Газу, зміцнити спроможність держави Палестина й гарантує безпеку Ізраїлю.

Прем'єри Британії та Канади у своїх зверненнях також акцентують на загибелі десятків тисяч людей через удари Ізраїлю по Газі та будівництво ізраїльських поселень на Західному березі ріки Йордан у Палестинській Автономії, критикуючи нинішній уряд Ізраїлю.