Штати ветували проєкт резолюції Радбезу ООН щодо припинення вогню у Газі
У четвер, 18 вересня, Сполучені Штати наклали вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН, яка вимагала б негайного, безумовного та постійного припинення вогню в Газі та скасування Ізраїлем усіх обмежень на постачання допомоги палестинському анклаву. Про це повідомило агентство Reuters.
Текст резолюції, розроблений обраними 10 з 15 членів Радбезу, також вимагав би негайного, гідного і беззастережного звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАС та іншими угрупованнями. Документ підтримали 14 членів Ради безпеки.
Це був шостий випадок, коли США наклали вето в Раді безпеки у зв'язку з майже дворічною війною між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.
Постійна представниця Данії при ООН Крістіна Маркус Лассен зазначила, що у Газі підтверджено факт голоду, тоді як Ізраїль розширив воєнну операцію в місті, "ще більше поглибивши страждання цивільного населення".
"Саме ця катастрофічна ситуація, ця гуманітарна катастрофа змушують нас діяти сьогодні", – додала вона.
США традиційно захищають свого союзника Ізраїль в ООН. Але минулого тижня вони зробили рідкісний крок, підтримавши заяву Ради безпеки, в якій засуджувалися недавні удари по Катару, хоча в тексті не згадувалося, що Ізраїль несе за них відповідальність, зазначили журналісти.
- 8 серпня 2025 року The Independent повідомив про новий план прем'єр-міністра Ізраїлю щодо повного захоплення Гази. Згідно з документом, облога столиці анклаву має розпочатися до річниці вторгнення ХАМАС 7 жовтня.
- 20 серпня Ізраїль розпочав кампанію з повного захоплення Гази.
- 9 вересня ЦАХАЛ закликав усіх мешканців евакуюватися з Гази перед наземною операцією проти ХАМАС.
