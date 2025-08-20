Ізраїль розпочав наступ на Газу – війська ЦАХАЛу контролюють околиці міста

За словами речника ЦАХАЛу, армія оборони Ізраїлю вже контролює околиці міста Гази

ЦАХАЛ (Фото: EPA)

Армія оборони Ізраїлю розпочала кампанію з повного захоплення Гази, що передбачає облогу столиці анклаву. Про це The Jerusalem Post повідомив речник ЦАХАЛу бригадний генерал Еффі Дефрін.

За його словами, армія оборони Ізраїлю вже контролює околиці міста Гази.

Дефрін зазначив, що ЦАХАЛ нібито працює над забезпеченням достатнього простору для цивільного населення Гази – для безпечної евакуації, отримання допомоги та медичного обслуговування.

Генерал також підтвердив, що цього тижня буде розіслано близько 60 000 повісток про призов, ще 20 тисяч – до кінця місяця.

The Times of Israel з посиланням на представників ЦАХАЛ і служби безпеки країни писало, що накази про призов для захоплення Гази розсилатимуться з 20 серпня декількома хвилями.

У першій хвилі планується призвати близько 40 000-50 000 людей, яким буде наказано з'явитися на службу 2 вересня. Наступна хвиля відбудеться у листопаді-грудні, а третя – у лютому-березні 2026 року.

Усі ці заходи збільшать загальну кількість резервістів під час наступу до близько 130 000.

ДОПОВНЕНО О 22:47. Під час брифінгу генерал Дефрін повідомив, що до операції залучено 99-ту та 162-гу дивізії ЦАХАЛу, які працюють на околицях міста Газа, зокрема в районі Аль-Зейтун та Джабалія.

"Ці дії вже принесли успіхи; останніми днями наші війська виявили підземний тунель, у якому знаходилася зброя всередині міста Газа", – заявив речник ЦАХАЛу.

Він додав, що найближчим часом до них приєднаються додаткові підрозділи.