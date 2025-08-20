Израиль начал наступление на Газу
Армия обороны Израиля начала компанию по полному захвату Газы, что предусматривает осаду столицы анклава. Об этом The Jerusalem Post сообщил представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин.
По его словам, армия обороны Израиля уже контролирует окрестности города Газа.
Дефрин отметил, что ЦАХАЛ якобы работает над обеспечением достаточного пространства для гражданского населения Газы – для безопасной эвакуации, получения помощи и медицинского обслуживания.
Генерал также подтвердил, что на этой неделе будет разослано около 60 000 повесток о призыве, еще 20 тысяч – до конца месяца.
The Times of Israel со ссылкой на представителей ЦАХАЛ и службы безопасности страны писало, что приказы о призыве для захвата Газы будут рассылаться с 20 августа несколькими волнами.
В первой волне планируется призвать около 40 000-50 000 человек, которым будет предписано явиться на службу 2 сентября. Следующая волна состоится в ноябре-декабре, а третья – в феврале-марте 2026 года.
Все эти меры увеличат общее количество резервистов во время наступления до около 130 000.
- План постепенного военного захвата всей Газы было одобрено утром 8 августа после 10 часов обсуждений.
- Накануне глава Госдепартамента США подтвердил, что Вашингтон не против полного захвата сектора Газа Израилем. По его словам, страна может решать сама, что ей необходимо для собственной безопасности.
- 8 августа The Independent сообщил о новом плане премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по полному захвату Газы. Согласно документу, осада столицы анклава должна начаться к годовщине вторжения ХАМАС 7 октября.
