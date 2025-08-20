Израиль призвал 60 000 резервистов для захвата сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дополнительно призовет около 60 000 резервистов для участия в операции по полному захвату сектора Газа, что предусматривает осаду столицы анклава. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителей ЦАХАЛ и службы безопасности страны.
Приказы про призыв будут рассылаться с 20 августа несколькими волнами.
В первой волне планируется призвать около 40 000-50 000 человек, им будет предписано прибыть на службу 2 сентября.
Следующая волна произойдет в ноябре-декабре, а третья – в феврале-марте 2026 года.
Армия обороны Израиля заявила, что также продлевает срок службы для многих резервистов, сейчас находящихся на службе, на 30-40 дней.
Все эти меры увеличат общее количество резервистов во время наступления примерно до 130 000.
Издание сообщает, что 19 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац встретился с начальником штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром, другими высокопоставленными офицерами и представителями Шабак (службы безопасности), чтобы утвердить планы по захвату города Газа.
План получил название "Колесницы Гидеона Б". В результате предыдущей операции "Колесницы Гидеона" Армия обороны Израиля захватила более 75% территории анклава.
- 8 августа The Independent сообщил о новом плане премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о полном захвате сектора Газа. Согласно документу, осада столицы анклава должна начаться к годовщине вторжения ХАМАС 7 октября.
