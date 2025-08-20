Ізраїль призиває 60 000 резервістів для захоплення Гази

Загальна кількість мобілізованих під час наступу на місто складатиме близько 130 000

Ілюстративне фото: EPA

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) додатково призове близько 60 000 резервістів для участі у компанії з повного захоплення Гази, що передбачає облогу столиці анклаву. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на представників ЦАХАЛ і служби безпеки країни.

Накази про призов розсилатимуться з 20 серпня декількома хвилями.

У першій хвилі планується призвати близько 40 000-50 000 людей, яким буде наказано з'явитися на службу 2 вересня.

Наступна хвиля відбудеться у листопаді-грудні, а третя – у лютому-березні 2026 року.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що також продовжує термін служби для багатьох резервістів, які зараз перебувають на службі, на 30-40 днів.

Усі ці заходи збільшать загальну кількість резервістів під час наступу до близько 130 000.

Видання повідомляє, що 19 серпня міністр оборони Ізраїль Кац зустрівся з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенантом Еялем Заміром, іншими високопоставленими офіцерами й представниками Шабак (служба безпеки), щоб схвалити плани щодо захоплення міста Газа.

План отримав назву "Колісниці Гідеона Б". Унаслідок попередньої операції "Колісниці Гідеона" Армія оборони Ізраїлю захопила понад 75% території анклаву.