"Газа горить". Ізраїль підтвердив початок наземного наступу на місто

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що ЦАХАЛ "завдає ударів залізною рукою по терористичній інфраструктурі"

ЦАХАЛ (Фото: EPA)

ЦАХАЛ підтвердив початок наземного наступу на Газу. Основними цілями операції є створення умов для звільнення заручників і повне знищення угруповання ХАМАС, заявив міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац.

За його словами, армія "завдає ударів залізною рукою по терористичній інфраструктурі".

"Газа горить... Ми не послабимося й не відступимо – доки місія не буде виконана", – наголосив міністр оборони Ізраїлю.

Видання Axios з посиланням на ізраїльських чиновників писало, що наземні війська ЦАХАЛ увійшли до міста Газа і найближчими днями до них приєднаються ще сили.

Протягом минулого тижня ізраїльські військові посилили авіаудари по місту Газа та зрівняли з землею десятки висотних будівель, які, за їхніми словами, використовувалися ХАМАС у військових цілях.