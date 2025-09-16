"Газа горить". Ізраїль підтвердив початок наземного наступу на місто
ЦАХАЛ підтвердив початок наземного наступу на Газу. Основними цілями операції є створення умов для звільнення заручників і повне знищення угруповання ХАМАС, заявив міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац.
За його словами, армія "завдає ударів залізною рукою по терористичній інфраструктурі".
"Газа горить... Ми не послабимося й не відступимо – доки місія не буде виконана", – наголосив міністр оборони Ізраїлю.
Видання Axios з посиланням на ізраїльських чиновників писало, що наземні війська ЦАХАЛ увійшли до міста Газа і найближчими днями до них приєднаються ще сили.
Протягом минулого тижня ізраїльські військові посилили авіаудари по місту Газа та зрівняли з землею десятки висотних будівель, які, за їхніми словами, використовувалися ХАМАС у військових цілях.
- 8 серпня 2025 року The Independent повідомив про новий план прем'єр-міністра Ізраїлю щодо повного захоплення Гази. Згідно з документом, облога столиці анклаву має розпочатися до річниці вторгнення ХАМАС 7 жовтня.
- 20 серпня Ізраїль розпочав кампанію з повного захоплення Гази.
- 9 вересня ЦАХАЛ закликав усіх мешканців евакуюватися з Гази перед наземною операцією проти ХАМАС.
Коментарі (0)