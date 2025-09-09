Ізраїльські військові закликали усіх мешканців залишити місто Газа
Армія оборони Ізраїлю заявила, що палестинські цивільні особи у всіх районах міста Газа повинні негайно евакуюватися перед великою наземною операцією проти ХАМАС в цьому районі. Про це повідомив полковник, речник ЦАХАЛ Авіхай Адраї.
"Армія оборони Ізраїлю рішуче налаштована перемогти ХАМАС і буде діяти в районі міста Газа з великою силою, так само як і по всій смузі Гази", – написав військовий.
Палестинцям наказали прямувати до визначеної Ізраїлем гуманітарної зони на півдні смуги Гази через прибережну дорогу.
У повідомленні також вказано номер телефону, за яким палестинці можуть "повідомляти про блокпости ХАМАС або спроби його членів перешкоджати евакуації".
Видання The Times of Israel зазначає, що це попередження є першим наказом про широкомасштабну евакуацію для всього міста Газа.
- 8 серпня 2025 року The Independent повідомив про новий план прем'єр-міністра Ізраїлю щодо повного захоплення Гази. Згідно з документом, облога столиці анклаву має розпочатися до річниці вторгнення ХАМАС 7 жовтня.
- 20 серпня Ізраїль розпочав кампанію з повного захоплення Гази.
Коментарі (0)