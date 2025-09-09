Израильские военные призвали всех жителей покинуть город Газа
Армия обороны Израиля заявила, что палестинские гражданские лица во всех районах города Газа должны немедленно эвакуироваться перед крупной наземной операцией против ХАМАС в этом районе. Об этом сообщил полковник, представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.
"Армия обороны Израиля решительно настроена победить ХАМАС и будет действовать в районе города Газа с большой силой, так же как и по всей полосе Газы", – написал военный.
Палестинцам приказали направляться к определенной Израилем гуманитарной зоне на юге полосы Газы через прибрежную дорогу.
В сообщении также указан номер телефона, по которому палестинцы могут "сообщать о блокпостах ХАМАС или попытках его членов препятствовать эвакуации".
Издание The Times of Israel отмечает, что это предупреждение является первым приказом о широкомасштабной эвакуации для всего города Газа.
- 8 августа 2025 года The Independent сообщил о новом плане премьер-министра Израиля по полному захвату Газы. Согласно документу, осада столицы анклава должна начаться к годовщине вторжения ХАМАС 7 октября.
- 20 августа Израиль начал кампанию по полному захвату Газы.
