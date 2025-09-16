Axios: Ізраїль розпочав наземний наступ на Газу

У серпні військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа

ЦАХАЛ (Фото: EPA)

Ізраїльська армія розпочала наземну операцію з метою окупації міста Газа та викорінення ХАМАС. Про це Axios повідомили ізраїльські чиновники.

Високопоставлений чиновник Армії оборони Ізраїлю заявив, що наземні війська ЦАХАЛ увійшли до міста Газа і найближчими днями до них приєднаються ще сили.

Видання зазначає, що протягом минулого тижня ізраїльські військові посилили авіаудари по місту Газа та зрівняли з землею десятки висотних будівель, які, за їхніми словами, використовувалися ХАМАС у військових цілях.

Водночас Армія оборони Ізраїлю закликала мільйон палестинців у місті Газа покинути його й переміститися на південь до "гуманітарних районів". ЦАХАЛ повідомляє, що наразі місто Газа покинуло близько 300 000 палестинців.