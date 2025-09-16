Axios: Ізраїль розпочав наземний наступ на Газу
Ізраїльська армія розпочала наземну операцію з метою окупації міста Газа та викорінення ХАМАС. Про це Axios повідомили ізраїльські чиновники.
Високопоставлений чиновник Армії оборони Ізраїлю заявив, що наземні війська ЦАХАЛ увійшли до міста Газа і найближчими днями до них приєднаються ще сили.
Видання зазначає, що протягом минулого тижня ізраїльські військові посилили авіаудари по місту Газа та зрівняли з землею десятки висотних будівель, які, за їхніми словами, використовувалися ХАМАС у військових цілях.
Водночас Армія оборони Ізраїлю закликала мільйон палестинців у місті Газа покинути його й переміститися на південь до "гуманітарних районів". ЦАХАЛ повідомляє, що наразі місто Газа покинуло близько 300 000 палестинців.
- 8 серпня 2025 року The Independent повідомив про новий план прем'єр-міністра Ізраїлю щодо повного захоплення Гази. Згідно з документом, облога столиці анклаву має розпочатися до річниці вторгнення ХАМАС 7 жовтня.
- 20 серпня Ізраїль розпочав кампанію з повного захоплення Гази.
- 9 вересня ЦАХАЛ закликав усіх мешканців евакуюватися з Гази перед наземною операцією проти ХАМАС.
