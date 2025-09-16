Axios: Израиль начал наземное наступление на Газу
Израильская армия начала наземную операцию с целью оккупации города Газа и искоренения ХАМАС. Об этом Axios сообщили израильские чиновники.
Высокопоставленный чиновник Армии обороны Израиля заявил, что наземные войска ЦАХАЛ вошли в город Газа и в ближайшие дни к ним присоединятся еще силы.
Издание отмечает, что в течение прошлой недели израильские военные усилили авиаудары по городу Газа и сравняли с землей десятки высотных зданий, которые, по их словам, использовались ХАМАС в военных целях.
В то же время Армия обороны Израиля призвала миллион палестинцев в городе Газа покинуть его и переместиться на юг в "гуманитарные районы". ЦАХАЛ сообщает, что сейчас город Газа покинуло около 300 000 палестинцев.
- 8 августа 2025 года The Independent сообщил о новом плане премьер-министра Израиля по полному захвату Газы. Согласно документу, осада столицы анклава должна начаться к годовщине вторжения ХАМАС 7 октября.
- 20 августа Израиль начал кампанию по полному захвату Газы.
- 9 сентября ЦАХАЛ призывал всех жителей эвакуироваться из Газы перед наземной операцией против ХАМАС.
