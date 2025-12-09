Зеленський: Україна почала використовувати балістику "Сапсан"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почала використовувати балістичні ракети "Сапсан" свого виробництва. Про це глава держави розповів під час спілкування з медіа.

"Скажу відверто: Україна на сьогодні вже застосовує "Нептуни", "довгі Нептуни", "Паляниця", "Фламінго", а також "Сапсан", скажу чесно, почали. І я не буду говорити в [якій] кількості, відповім достатньо риторично [...] узагальнено на це питання. Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прецеденти й всі деталі", – заявив президент.

Він також натякнув на те, що є випадки, коли Україна застосовує "Сапсани", а росіяни думають, що удари було здійснено крилатими ракетами "Нептун".

"Нептуни" дійсно гарно працюють. І є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів". І нехай так і продовжує вважати", – сказав президент.

Україні необхідна балістика, оскільки вона менш вразлива для систем протиповітряної оборони РФ, аніж крилаті ракети.