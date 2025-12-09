Зеленський: Україна почала використовувати балістику "Сапсан"
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почала використовувати балістичні ракети "Сапсан" свого виробництва. Про це глава держави розповів під час спілкування з медіа.
"Скажу відверто: Україна на сьогодні вже застосовує "Нептуни", "довгі Нептуни", "Паляниця", "Фламінго", а також "Сапсан", скажу чесно, почали. І я не буду говорити в [якій] кількості, відповім достатньо риторично [...] узагальнено на це питання. Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прецеденти й всі деталі", – заявив президент.
Він також натякнув на те, що є випадки, коли Україна застосовує "Сапсани", а росіяни думають, що удари було здійснено крилатими ракетами "Нептун".
"Нептуни" дійсно гарно працюють. І є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів". І нехай так і продовжує вважати", – сказав президент.
Україні необхідна балістика, оскільки вона менш вразлива для систем протиповітряної оборони РФ, аніж крилаті ракети.
- У червні 2025 року в статті для LIGA.net аналітик Бадрак вперше повідомив, що українська балістика "Сапсан" запускається у серійне виробництво.
- За даними експерта, у середині травня 2025 року відбулося перше успішне бойове випробування "Сапсану" – українські захисники знищили російський військовий об'єкт на відстані майже 300 км.
- Згодом Зеленський підтвердив, що ведеться робота над запуском цих ракет у серію.
- Детальніше про характеристики "Сапсана" – читайте тут.
