Зеленский: Украина начала использовать баллистику "Сапсан"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала использовать баллистические ракеты "Сапсан" своего производства. Об этом глава государства рассказал во время общения с медиа.

"Скажу откровенно: Украина на сегодня уже применяет "Нептуны", "длинные Нептуны", "Паляница", "Фламинго", а также "Сапсан", скажу честно, начали. И я не буду говорить в [каком] количестве, отвечу достаточно риторически [...] обобщенно на этот вопрос. Почему? Потому что пока не хочется, чтобы враг знал все прецеденты и все детали", – заявил президент.

Он также намекнул на то, что есть случаи, когда Украина применяет "Сапсаны", а россияне думают, что удары были осуществлены крылатыми ракетами "Нептун".

"Нептуны" действительно хорошо работают. И есть много моментов, когда наш враг считает, что было применение "Нептунов". И пусть так и продолжает считать", – сказал президент.

Украине необходима баллистика, поскольку она менее уязвима для систем противовоздушной обороны РФ, чем крылатые ракеты.