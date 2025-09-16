"Газа горит". Израиль подтвердил начало наземного наступления на город

Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ "наносит удары железной рукой по террористической инфраструктуре"

ЦАХАЛ (Фото: EPA)

ЦАХАЛ подтвердил начало наземного наступления на Газу. Основные цели операции – создание условий для освобождения заложников и полное уничтожение группировки ХАМАС, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, армия "наносит удары железной рукой по террористической инфраструктуре".

"Газа горит... Мы не ослабимся и не отступим – пока миссия не будет выполнена", – подчеркнул министр обороны Израиля.

Издание Axios со ссылкой на израильских чиновников писало, что наземные войска ЦАХАЛ вошли в город Газа и в ближайшие дни к ним присоединятся еще силы.

В течение прошлой недели израильские военные усилили авиаудары по городу Газа и сравняли с землей десятки высотных зданий, которые, по их словам, использовались ХАМАС в военных целях.