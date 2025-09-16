"Газа горит". Израиль подтвердил начало наземного наступления на город
ЦАХАЛ подтвердил начало наземного наступления на Газу. Основные цели операции – создание условий для освобождения заложников и полное уничтожение группировки ХАМАС, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
По его словам, армия "наносит удары железной рукой по террористической инфраструктуре".
"Газа горит... Мы не ослабимся и не отступим – пока миссия не будет выполнена", – подчеркнул министр обороны Израиля.
Издание Axios со ссылкой на израильских чиновников писало, что наземные войска ЦАХАЛ вошли в город Газа и в ближайшие дни к ним присоединятся еще силы.
В течение прошлой недели израильские военные усилили авиаудары по городу Газа и сравняли с землей десятки высотных зданий, которые, по их словам, использовались ХАМАС в военных целях.
- 8 августа 2025 года The Independent сообщил о новом плане премьер-министра Израиля по полному захвату Газы. Согласно документу, осада столицы анклава должна начаться к годовщине вторжения ХАМАС 7 октября.
- 20 августа Израиль начал кампанию по полному захвату Газы.
- 9 сентября ЦАХАЛ призвал всех жителей эвакуироваться из Газы перед наземной операцией против ХАМАС.
