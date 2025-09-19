Штаты ветировали проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Сектор Газа (Иллюстративное фото: Atef Safadi/EPA)

В четверг, 18 сентября, Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, которая требовала бы немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе и отмены Израилем всех ограничений на поставки помощи палестинскому анклаву. Об этом сообщило агентство Reuters.

Текст резолюции, разработанный избранными 10 из 15 членов Совбеза, также требовал бы немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группировками. Документ поддержали 14 членов Совета безопасности.

Это был шестой случай, когда США наложили вето в Совете безопасности в связи с почти двухлетней войной между Израилем и боевиками ХАМАС.

Постоянный представитель Дании при ООН Кристина Маркус Лассен отметила, что в Газе подтвержден факт голода, тогда как Израиль расширил военную операцию в городе, "еще больше углубив страдания гражданского населения".

"Именно эта катастрофическая ситуация, эта гуманитарная катастрофа заставляют нас действовать сегодня", – добавила она.

США традиционно защищают своего союзника Израиль в ООН. Но на прошлой неделе они сделали редкий шаг, поддержав заявление Совета безопасности, в котором осуждались недавние удары по Катару, хотя в тексте не упоминалось, что Израиль несет за них ответственность, отметили журналисты.