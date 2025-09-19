Штаты ветировали проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе
В четверг, 18 сентября, Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, которая требовала бы немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе и отмены Израилем всех ограничений на поставки помощи палестинскому анклаву. Об этом сообщило агентство Reuters.
Текст резолюции, разработанный избранными 10 из 15 членов Совбеза, также требовал бы немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группировками. Документ поддержали 14 членов Совета безопасности.
Это был шестой случай, когда США наложили вето в Совете безопасности в связи с почти двухлетней войной между Израилем и боевиками ХАМАС.
Постоянный представитель Дании при ООН Кристина Маркус Лассен отметила, что в Газе подтвержден факт голода, тогда как Израиль расширил военную операцию в городе, "еще больше углубив страдания гражданского населения".
"Именно эта катастрофическая ситуация, эта гуманитарная катастрофа заставляют нас действовать сегодня", – добавила она.
США традиционно защищают своего союзника Израиль в ООН. Но на прошлой неделе они сделали редкий шаг, поддержав заявление Совета безопасности, в котором осуждались недавние удары по Катару, хотя в тексте не упоминалось, что Израиль несет за них ответственность, отметили журналисты.
- 8 августа 2025 года The Independent сообщил о новом плане премьер-министра Израиля по полному захвату Газы. Согласно документу, осада столицы анклава должна начаться к годовщине вторжения ХАМАС 7 октября.
- 20 августа Израиль начал кампанию по полному захвату Газы.
- 9 сентября ЦАХАЛ призвал всех жителей эвакуироваться из Газы перед наземной операцией против ХАМАС.
