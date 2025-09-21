Британия, Канада и Австралия признали Палестинское государство
Великобритания, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства. Соответствующие заявления опубликовали руководители правительств этих стран.
"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", – сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в соцсети X.
Его канадский коллега Марк Карни вышел с подобным заявлением, отметив, что Оттава предлагает Палестине "свое партнерство в построении надежды на мирное будущее" и для нее, и для Израиля.
Тем временем глава австралийского правительства Энтони Албаниз опубликовал совместное с министром иностранных дел страны Пенни Вонг заявление о признании независимости и суверенитета Палестины.
"Сегодняшнее признание Палестины Австралией, Канадой и Великобританией является частью скоординированных международных усилий, направленных на создание нового импульса для решения на основе создания двух государств, начиная с прекращения огня в Газе и освобождения заложников, захваченных во время зверств (совершенных ХАМАС. – Ред.) 7 октября 2023 года", – говорится в документе.
Среди прочего, в заявлении отмечается, что террористическая организация ХАМАС "не должна играть никакой роли в Палестине", и указывается, что глава Палестинской администрации Махмуд Аббас подтвердил признание права Израиля на существование и "взял на себя прямые обязательства перед Австралией", в частности относительно проведения демократических выборов и осуществления значительных реформ в сферах финансов, управления и образования.
В своем обращении британский премьер также подчеркнул, что ХАМАС не будет иметь места в правительстве и секторе безопасности Палестины и анонсировал новые санкции против членов группировки. Против группировки выступил и Карни.
"Дальнейшие шаги, включая установление дипломатических отношений и открытие посольств, будут рассматриваться по мере прогресса Палестинской администрации в выполнении своих обязательств по реформам", – отмечает австралийская сторона.
По ее словам, уже сейчас международное сообщество работает над разработкой "надежного мирного плана", который позволит отстроить Газу, укрепить способность государства Палестина и гарантирует безопасность Израиля.
Премьеры Британии и Канады в своих обращениях также акцентируют на гибели десятков тысяч людей из-за ударов Израиля по Газе и строительстве израильских поселений на Западном берегу реки Иордан в Палестинской Автономии, критикуя нынешнее правительство Израиля.
- 15 сентября госсекретарь США Рубио заявил, что международные усилия по признанию палестинского государства затрудняют прекращение войны и подбадривают ХАМАС.
- 18 сентября Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, которая требовала бы немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе и отмены Израилем всех ограничений на поставки помощи палестинскому анклаву.
Комментарии (0)