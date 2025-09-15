Рубио: Международные усилия по признанию Палестины подбадривают ХАМАС
Международные усилия по признанию палестинского государства затрудняют прекращение войны и подбадривают ХАМАС. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху во время визита в страну, передаёт The Guardian.
По его словам, США донесли эту позицию своим союзникам, в частности Великобритании, Франции и Канаде.
Рубио предупредил, что если ХАМАС почувствует поддержку со стороны мирового сообщества, то может отказаться от соглашений, на которые "молча согласился", и это поставит под угрозу освобождение израильских заложников.
Американский чиновник также напомнил об атаке ХАМАС 7 октября, назвав боевиков "варварскими животными".
14 сентября издание Axios писало, что Рубио планирует обсудить с правительством реакцию на ожидаемую волну признания палестинского государства.
В то же время высокопоставленный чиновник в Израиле заявил, что премьер Нетаньяху хочет выяснить у Рубио, сколько свободы действий США готовы предоставить Израилю по ответу на признание Палестины, в частности в вопросе возможной аннексии Западного берега.
- 30 июля Франция и еще 14 государств подписали документ под названием "Нью-Йоркский призыв", что касается признания палестинского государства.
- 6 августа Израиль обвинил страны, готовые признать Палестину, в срыве соглашения о заложниках и призвал усилить международное давление на ХАМАС.
- 8 августа Вэнс заявил, что США не планируют признавать Палестину, несмотря на то, что о таких намерениях заявил ряд союзников.
- 13 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию с поддержкой создания Палестины.
