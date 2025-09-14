Axios: Рубио обсудит с Нетаньяху возможную аннексию Западного берега

По словам израильского чиновника, Нетаньяху на встрече с Рубио, хочет узнать поддержит ли президент Трамп аннексию

Марко Рубио (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Израиль планирует обсудить с премьер-министром Биньямином Нетаньяху возможность аннексии части оккупированного Западного берега. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских и американских официальных лиц.

Разговор состоится в ответ на запланированное признание государства Палестина многочисленными западными странами.

Нетаньяху до сих пор не принял решение относительно масштабов аннексии. По словам израильского чиновника, Нетаньяху на встрече с Рубио, хочет узнать, поддержит ли президент США Дональд Трамп аннексию.

Двое израильских чиновников сообщили Axios, что Рубио на частных встречах дал понять, что он не против аннексии Западного берега, и администрация Трампа не будет препятствовать этому.

По словам американского чиновника, заявления Израиля вызвали тревогу у администрации Трампа, главным образом потому, что не было четкой позиции США по этому вопросу, и возникло ощущение, что правительство Израиля пытается ограничить администрацию Трампа.

По словам американского чиновника, главное беспокойство чиновников Белого дома и Госдепа заключалось в том, что аннексия Израилем части Западного берега может привести к краху Авраамских соглашений и "испортить наследие Трампа".

Собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты еще раз четко донесли свою позицию Госдепу накануне визита Рубио в Израиль.

"Белый дом, очевидно, участвует в различных политических дискуссиях по Ближнему Востоку. Мы не комментируем внутренние встречи, что могли состояться, а могли и нет", – заявил Axios чиновник Белого дома.

Перед отъездом в Израиль Рубио сказал журналистам, что планирует обсудить с правительством реакцию на ожидаемую волну признания палестинского государства.

"Мы предупредили европейцев, что будет встречная реакция", – подчеркнул он.

На уточнение, готов ли Вашингтон одобрить ответные действия Израиля, Рубио ответил, что об этом могут объявить на следующей неделе.

В то же время высокопоставленный чиновник в Израиле заявил, что премьер Нетаньяху хочет выяснить у Рубио, сколько свободы действий США готовы предоставить Израилю в ответ на признание Палестины, в частности в вопросе возможной аннексии Западного берега.

Ожидается, что Рубио примет участие в мероприятии, организованном группой израильских поселенцев на политически чувствительном археологическом участке возле палестинской деревни Сильван в Восточном Иерусалиме, неподалеку от мечети Аль-Акса.