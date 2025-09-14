Axios: Рубіо обговорить з Нетаньягу можливу анексію Західного берега

За словами ізраїльського чиновника, Нетаньягу на зустрічі з Рубіо, хоче дізнатися чи підтримає президент Трамп анексію

Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Ізраїлю планує обговорити з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу можливість анексії частини окупованого Західного берега. Про це повідомляє Axios з посиланням на ізраїльських та американських офіційних осіб.

Розмова відбудеться у відповідь на заплановане визнання держави Палестина численними західними країнами.

Нетаньягу досі не ухвалив рішення щодо масштабів анексії. За словами ізраїльського чиновника, Нетаньягу на зустрічі з Рубіо, хоче дізнатися, чи підтримає президент США Дональд Трамп анексію.

Двоє ізраїльських чиновників повідомили Axios, що Рубіо на приватних зустрічах дав зрозуміти, що він не проти анексії Західного берега, і адміністрація Трампа не перешкоджатиме цьому.

За словами американського чиновника, заяви Ізраїлю викликали тривогу в адміністрації Трампа, головним чином тому, що не було чіткої позиції США з цього питання, і виникло відчуття, що уряд Ізраїлю намагається обмежити адміністрацію Трампа.

За словами американського чиновника, головне занепокоєння посадовців Білого дому і Держдепу полягало в тому, що анексія Ізраїлем частини Західного берега може призвести до краху Авраамських угод і "зіпсувати спадщину Трампа".

Співрозмовник, обізнаний з ситуацією, повідомив, що Об’єднані Арабські Емірати ще раз чітко донесли свою позицію Держдепу напередодні візиту Рубіо до Ізраїлю.

"Білий дім, очевидно, бере участь у різних політичних дискусіях щодо Близького Сходу. Ми не коментуємо внутрішні зустрічі, що могли відбутися, а могли й ні", – заявив Axios чиновник Білого дому.

Перед від’їздом до Ізраїлю Рубіо сказав журналістам, що планує обговорити з урядом реакцію на очікувану хвилю визнання палестинської держави.

"Ми попередили європейців, що буде зустрічна реакція", – наголосив він.

На уточнення, чи Вашингтон готовий схвалити дії Ізраїлю у відповідь, Рубіо відповів, що про це можуть оголосити наступного тижня.

Водночас високопосадовець в Ізраїлі заявив, що прем’єр Нетаньягу хоче з’ясувати у Рубіо, скільки свободи дій США готові надати Ізраїлю щодо відповіді на визнання Палестини, зокрема у питанні можливої анексії Західного берега.

Очікується, що Рубіо візьме участь у заході, організованому групою ізраїльських поселенців на політично чутливій археологічній ділянці біля палестинського села Сільван у Східному Єрусалимі, неподалік від мечеті Аль-Акса.