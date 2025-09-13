Генассамблея ООН приняла резолюцию с поддержкой создания Палестины

США, Израиль и еще восемь государств проголосовали против резолюции, которая поддержала Нью-Йоркскую декларацию

Флаги Палестины (Фото: J.J. Guillen/EPA)

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила Нью-Йоркскую декларацию об урегулировании вопроса создания двух государств между Израилем и Палестиной. Об этом сообщается на сайте ООН.

Нью-Йоркская декларация является итогом международной конференции, состоявшейся в июле в штаб-квартире ООН и организованной Францией и Саудовской Аравией, которая возобновит свою работу в конце этого месяца.

В состав Генассамблеи входят все 193 государства-члена ООН, и 142 страны проголосовали за резолюцию в поддержку этого документа.

Израиль проголосовал против, как и девять других стран: Аргентина, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и США, при этом 12 стран воздержались.

Перед голосованием посол Франции в ООН Жером Боннафон напомнил, что Нью-Йоркская декларация "излагает единую дорожную карту для реализации решения о создании двух государств".

Это предусматривает немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников, которые там удерживаются, и создание Палестинского государства, являющегося одновременно жизнеспособным и суверенным.

Дорожная карта также призывает к разоружению ХАМАС и его исключению из управления в Газе, нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, а также к коллективным гарантиям безопасности.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что "эта односторонняя декларация не запомнится как шаг к миру, а лишь как еще один пустой жест, который ослабляет доверие к этой ассамблее". Он также сказал, что "ХАМАС является самым большим победителем" от принятия документа.

Международная конференция высокого уровня в июле прошла на фоне войны в Газе и ухудшения перспектив решения о двух государствах. В своем вступительном слове генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что "центральным вопросом для мира на Ближнем Востоке является реализация решения о двух государствах, в рамках которого два независимых, суверенных, демократических государства – Израиль и Палестина – живут бок о бок в мире и безопасности".

#BREAKING

Генеральная Ассамблея ООН ПРИНЯЛА резолюцию, одобряющую Нью-Йоркскую декларацию о мирном урегулировании вопроса о Палестине и осуществлении решения о двух государствах



Результат голосования

За: 142

Против: 10

Воздержались: 12 pic.twitter.com/38ilC20OYL - Новости ООН (@UN_News_Centre) 12 сентября 2025 г

30 июля Франция и еще 14 государств подписали документ под названием "Нью-Йоркский призыв", которыій касается признания палестинского государства.

6 августа Израиль обвинил страны, готовые признать Палестину, в срыве соглашения о заложниках и призвал усилить международное давление на ХАМАС.

8 августа Вэнс заявил, что США не планируют признавать Палестину, несмотря на то, что о таких намерениях заявил ряд союзников.