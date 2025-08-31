США отказались выдавать визы представителям Палестины накануне Генассамблеи ООН

В Госдепе заявили, что в интересах США привлечь представителей Палестинской автономии к ответственности

Махмуд Аббас (Фото: facebook.com/President.Mahmoud.Abbas)

США отказали в визе главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу и еще ряду чиновников в преддверии саммита Организации Объединенных Наций. Таким образом Вашингтон хочет сорвать вероятное признание странами европы Палестинского государства, передает CNN.

29 августа Госдепартамент США объявил об "отказе в выдаче и аннулировании виз" членам Палестинской автономии (ПА) и Организации освобождения Палестины (ООП). Представитель Госдепа подтвердил, что это коснулось Аббаса и еще около 80 должностных лиц.

"Администрация Трампа ясно дала понять: в интересах нашей национальной безопасности привлечь ООП и ПА к ответственности за невыполнение своих обязательств и подрыв перспектив мира", – говорится в заявлении.

Кроме того, миссия Палестинской администрации при ООН будет "освобождена от обязательств" в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ООН. Чтобы считать Палестину партнером по миру, власти должны отвергнуть терроризм, прекратить пытаться обойти переговоры, используя международно-правовые кампании, и прекратить усилия по обеспечению одностороннего признания предполагаемого палестинского государства.

"Эти шаги существенно способствовали отказу ХАМАС освободить заложников и срыву переговоров о прекращении огня в секторе Газа", – отметили в Госдепе.

США остаются открытыми для возобновления взаимодействия, если власти Палестинской автономии вернутся на "конструктивный путь" мирного существования с Израилем и поиска компромисса.

Как сообщили CNN неназванные собеседники, отказ в выдаче виз палестинским официальным лицам не способствует продвижению дипломатических усилий по прекращению огня в секторе Газа. Более того, действия США существенно ограничат присутствие палестинских чиновников на 80-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН, что состоится в сентябре.