США отказались выдавать визы представителям Палестины накануне Генассамблеи ООН
США отказали в визе главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу и еще ряду чиновников в преддверии саммита Организации Объединенных Наций. Таким образом Вашингтон хочет сорвать вероятное признание странами европы Палестинского государства, передает CNN.
29 августа Госдепартамент США объявил об "отказе в выдаче и аннулировании виз" членам Палестинской автономии (ПА) и Организации освобождения Палестины (ООП). Представитель Госдепа подтвердил, что это коснулось Аббаса и еще около 80 должностных лиц.
"Администрация Трампа ясно дала понять: в интересах нашей национальной безопасности привлечь ООП и ПА к ответственности за невыполнение своих обязательств и подрыв перспектив мира", – говорится в заявлении.
Кроме того, миссия Палестинской администрации при ООН будет "освобождена от обязательств" в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ООН. Чтобы считать Палестину партнером по миру, власти должны отвергнуть терроризм, прекратить пытаться обойти переговоры, используя международно-правовые кампании, и прекратить усилия по обеспечению одностороннего признания предполагаемого палестинского государства.
"Эти шаги существенно способствовали отказу ХАМАС освободить заложников и срыву переговоров о прекращении огня в секторе Газа", – отметили в Госдепе.
США остаются открытыми для возобновления взаимодействия, если власти Палестинской автономии вернутся на "конструктивный путь" мирного существования с Израилем и поиска компромисса.
Как сообщили CNN неназванные собеседники, отказ в выдаче виз палестинским официальным лицам не способствует продвижению дипломатических усилий по прекращению огня в секторе Газа. Более того, действия США существенно ограничат присутствие палестинских чиновников на 80-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН, что состоится в сентябре.
- 30 июля Франция и еще 14 государств подписали документ под названием "Нью-Йоркский призыв", касающийся признания палестинского государства.
- 6 августа Израиль обвинил страны, готовые признать Палестину, в срыве соглашения о заложниках и призвал усилить международное давление на ХАМАС.
- 8 августа Вэнс заявил, что США не планируют признавать Палестину, несмотря на то, что о таких намерениях заявили ряд союзников.
- 26 августа премьер Дании заявила, что страна поддерживает признание Палестины уже давно. В Австралии также готовы признать государство на Генассамблее ООН.
Комментарии (0)