Премьер Дании о признании Палестины: Мы поддерживаем это уже давно

Метте Фредериксен (Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна не исключает возможности признания Палестины, но при одном условии. Ее слова приводит медиа Euractive.

"Мы не говорим "нет" признанию Палестины как государства. Мы за это. Мы поддерживаем это уже давно. Это то, чего мы хотим. Но, конечно, мы должны быть уверены, что это будет демократическое государство", – сказала Фредериксен.

Признание палестинского государства должно служить "правильной цели", акцентировала чиновница. По ее мнению, это должно произойти в то время, когда это действительно выгодно для решения о двух государствах.

Фредериксен добавила, что Дания планирует использовать свое нынешнее председательство в Европейском Союзе для усиления давления на Израиль.

"Будет трудно заручиться необходимой поддержкой, но мы сделаем все, что в наших силах", – сказала она.

Медиа напомнило, что в воскресенье более 10 000 человек вышли на акцию протеста в центре Копенгагена, призывая прекратить войну в секторе Газа и обращаясь к Дании признать палестинскую государственность.

В интервью датской ежедневной газете Jyllands-Posten 16 августа Фредериксен заявляла, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "сейчас сам по себе является проблемой" и что его правительство "заходит слишком далеко".

30 июля Франция и еще 14 государств подписали документ под названием "Нью-Йоркский призыв", касающийся признания палестинского государства.

6 августа Израиль обвинил страны, готовые признать Палестину, в срыве соглашения о заложниках и призвал усилить международное давление на ХАМАС.

8 августа Вэнс заявил, что США не планируют признавать Палестину, несмотря на то, что о таких намерениях заявили ряд союзников.