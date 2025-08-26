Прем’єрка Данії про визнання Палестини: Ми підтримуємо це вже давно

Метте Фредеріксен (Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA)

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна не відмовляється від можливості визнання Палестини, але за однієї умови. Її слова наводить медіа Euractive.

"Ми не кажемо "ні" визнанню Палестини як держави. Ми за це. Ми підтримуємо це вже давно. Це те, чого ми хочемо. Але, звичайно, ми повинні бути впевнені, що це буде демократична держава", – сказала Фредеріксен.

Визнання палестинської держави має служити "правильній меті", акцентувала посадовиця. На її думку, це має відбутися в той час, коли це дійсно вигідно для рішення про дві держави.

Фредеріксен додала, що Данія планує використати своє нинішнє головування в Європейському Союзі для посилення тиску на Ізраїль.

"Буде важко заручитися необхідною підтримкою, але ми зробимо все, що в наших силах", – сказала вона.

Медіа нагадало, що у неділю понад 10 000 людей вийшли на акцію протесту в центрі Копенгагена, закликаючи припинити війну в секторі Гази та звертаючися до Данії визнати палестинську державність.

В інтерв'ю данській щоденній газеті Jyllands-Posten 16 серпня Фредеріксен заявляла, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу "зараз сам по собі є проблемою" і що його уряд "заходить занадто далеко".

30 липня Франція та ще 14 держав підписали документ під назвою "Нью-Йоркський заклик", що стосується визнання палестинської держави.

6 серпня Ізраїль звинуватив країни, що готові визнати Палестину, у зриві угоди про заручників і закликав посилити міжнародний тиск на ХАМАС.

8 серпня Венс заявив, що США не планують визнавати Палестину попри те, що про такі наміри заявила низка союзників.