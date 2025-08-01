Рубіо: Визнання Палестини не має значення без згоди Ізраїлю
Рішення низки європейських країн щодо визнання Палестинської держави не матиме значення, оскільки таку державу неможливо створити без згоди Ізраїлю. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox Radio.
За словами Рубіо, наміри європейських країн є "контрпродуктивними".
"По-перше, жодна з цих країн не має можливості створити Палестинську державу. По-друге, вони навіть не можуть сказати, де буде розташована ця держава. Вони не можуть сказати, хто буде нею керувати", – сказав Рубіо.
Держсекретар США вважає, що визнання держави Палестина вигідне угрупованню ХАМАС, яке атакувало музичний фестиваль в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року та захопило заручників.
"Якби я був ХАМАС, я б сказав: знаєте що, давайте не погоджуватимемося на припинення вогню. Якщо ХАМАС відмовиться погодитися на припинення вогню, це гарантує, що у вересні всі ці країни визнають Палестинську державу. Тож вони не погодяться на припинення вогню", – сказав він.
Марко Рубіо зауважив, що визнання Палестини – це внутрішні справи інших держав. Але це "шкодить" США у припиненні вогню у секторі Гази.
"Вони не допомагають, тому що їхня заява нічого не змінить, окрім як заохотить і винагородить ХАМАС. У якого тепер є всі причини у світі не погоджуватися на припинення вогню і не звільняти цих заручників", – наголосив держсекретар США.
- 25 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину. Він має намір оголосити про це на сесії Генасамблеї ООН у вересні.
- 26 липня Стармер заявляв, що визнання Палестинської державності має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян.
- 30 липня Франція та ще 14 держав підписали документ під назвою "Нью-Йоркський заклик", що стосується визнання Палестинської держави.
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