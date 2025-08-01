Рубіо: Визнання Палестини не має значення без згоди Ізраїлю

Марко Рубіо (Фото: EPA)

Рішення низки європейських країн щодо визнання Палестинської держави не матиме значення, оскільки таку державу неможливо створити без згоди Ізраїлю. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox Radio.

За словами Рубіо, наміри європейських країн є "контрпродуктивними".

"По-перше, жодна з цих країн не має можливості створити Палестинську державу. По-друге, вони навіть не можуть сказати, де буде розташована ця держава. Вони не можуть сказати, хто буде нею керувати", – сказав Рубіо.

Держсекретар США вважає, що визнання держави Палестина вигідне угрупованню ХАМАС, яке атакувало музичний фестиваль в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року та захопило заручників.

"Якби я був ХАМАС, я б сказав: знаєте що, давайте не погоджуватимемося на припинення вогню. Якщо ХАМАС відмовиться погодитися на припинення вогню, це гарантує, що у вересні всі ці країни визнають Палестинську державу. Тож вони не погодяться на припинення вогню", – сказав він.

Марко Рубіо зауважив, що визнання Палестини – це внутрішні справи інших держав. Але це "шкодить" США у припиненні вогню у секторі Гази.

"Вони не допомагають, тому що їхня заява нічого не змінить, окрім як заохотить і винагородить ХАМАС. У якого тепер є всі причини у світі не погоджуватися на припинення вогню і не звільняти цих заручників", – наголосив держсекретар США.