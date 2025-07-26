Стармер заявив про необхідність визнати Палестинську державу

Стармер зазначив, що разом із найближчими союзниками він працює над пошуком шляху до миру в регіоні

Кір Стармер (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що визнання палестинської державності має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян. Про це йдеться в його заяві, опублікованим британським урядом.

Він зазначив, що разом із найближчими союзниками працює над шляхом до миру в близькосхідному анклаві та зосереджується на практичних рішеннях, що "змінять життя тих, хто страждає від цієї війни".

За словами глави уряду, визнання незалежності Палестини має бути одним із цих кроків.

"Я однозначно переконаний у цьому. Однак це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного вирішення і тривалого миру для палестинців та ізраїльтян", – заявив Стармер.

Довідка У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн G7 не визнала незалежності Палестини. У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн G7 не визнала незалежності Палестини.