Стармер заявив про необхідність визнати Палестинську державу
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що визнання палестинської державності має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян. Про це йдеться в його заяві, опублікованим британським урядом.
Він зазначив, що разом із найближчими союзниками працює над шляхом до миру в близькосхідному анклаві та зосереджується на практичних рішеннях, що "змінять життя тих, хто страждає від цієї війни".
За словами глави уряду, визнання незалежності Палестини має бути одним із цих кроків.
"Я однозначно переконаний у цьому. Однак це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного вирішення і тривалого миру для палестинців та ізраїльтян", – заявив Стармер.
ДовідкаУ 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн G7 не визнала незалежності Палестини.
- 10 квітня Макрон заявив, що Франція може визнати палестинську державу на конференції ООН щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, на якій Франція буде співголовувати разом із Саудівською Аравією в червні.
- 6 червня голова французького МЗС заявив, що країна не піде на такий крок самотужки.
- Однак попри це 24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.
- 25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти.
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