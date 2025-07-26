Стармер заявил о необходимости признать Палестинское государство
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что признание палестинской государственности должно быть частью плана обеспечения длительной безопасности для палестинцев и израильтян. Об этом говорится в его заявлении, опубликованным британским правительством.
Он отметил, что вместе с ближайшими союзниками работает над путем к миру в ближневосточном анклаве и сосредотачивается на практических решениях, которые "изменят жизнь тех, кто страдает от этой войны".
По словам главы правительства, признание независимости Палестины должно быть одним из этих шагов.
"Я однозначно убежден в этом. Однако это должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к двугосударственному решению и длительному миру для палестинцев и израильтян", – заявил Стармер.
- 10 апреля Макрон заявил, что Франция может признать палестинское государство на конференции ООН по израильско-палестинскому конфликту, на которой Франция будет сопредседательствовать вместе с Саудовской Аравией в июне.
- 6 июня глава французского МИДа заявил, что страна не пойдет на такой шаг в одиночку.
- Однако несмотря на это 24 июля Макрон заявил, что Франция признает Палестину и он намерен объявить об этом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
- 25 июля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху осудил решение Макрона признать Палестинское государство. Госсекретарь США Марко Рубио также высказался против.
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