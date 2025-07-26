Стармер заявил о необходимости признать Палестинское государство

Стармер отметил, что вместе с ближайшими союзниками он работает над поиском пути к миру в регионе

Кир Стармер (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что признание палестинской государственности должно быть частью плана обеспечения длительной безопасности для палестинцев и израильтян. Об этом говорится в его заявлении, опубликованным британским правительством.

Он отметил, что вместе с ближайшими союзниками работает над путем к миру в ближневосточном анклаве и сосредотачивается на практических решениях, которые "изменят жизнь тех, кто страдает от этой войны".

По словам главы правительства, признание независимости Палестины должно быть одним из этих шагов.

"Я однозначно убежден в этом. Однако это должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к двугосударственному решению и длительному миру для палестинцев и израильтян", – заявил Стармер.

Справка В 1988 году Палестина, которая частично оказалась под контролем Израиля, объявила о независимости. Сейчас ее признали более 140 из 193 стран-членов ООН, в том числе и Украина. Из европейских государств независимость Палестины признают также Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Ни одна из стран G7 не признала независимость Палестины. В 1988 году Палестина, которая частично оказалась под контролем Израиля, объявила о независимости. Сейчас ее признали более 140 из 193 стран-членов ООН, в том числе и Украина. Из европейских государств независимость Палестины признают также Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Ни одна из стран G7 не признала независимость Палестины.