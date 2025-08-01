Рубио: Признание Палестины не имеет значения без согласия Израиля

Марко Рубио (Фото: EPA)

Решение ряда европейских стран о признании Палестинского государства не будет иметь значения, поскольку такое государство невозможно создать без согласия Израиля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox Radio.

По словам Рубио, намерения европейских стран являются "контрпродуктивными".

"Во-первых, ни одна из этих стран не имеет возможности создать Палестинское государство. Во-вторых, они даже не могут сказать, где будет расположено это государство. Они не могут сказать, кто будет им управлять", – сказал Рубио.

Госсекретарь США считает, что признание государства Палестина выгодно группировке ХАМАС, которая атаковала музыкальный фестиваль в Израиле 7 октября 2023 года и захватила заложников.

"Если бы я был ХАМАС, я бы сказал: знаете что, давайте не будем соглашаться на прекращение огня. Если ХАМАС откажется согласиться на прекращение огня, это гарантирует, что в сентябре все эти страны признают Палестинское государство. Поэтому они не согласятся на прекращение огня", – сказал он.

Марко Рубио отметил, что признание Палестины – это внутренние дела других государств. Но это "вредит" США в прекращении огня в секторе Газа.

"Они не помогают, потому что их заявление ничего не изменит, кроме как поощрит и вознаградит ХАМАС. У которого теперь есть все причины в мире не соглашаться на прекращение огня и не освобождать этих заложников", – подчеркнул госсекретарь США.