Рубіо: Міжнародні зусилля щодо визнання Палестини підбадьорюють ХАМАС

Держсекретар США заявив, що США донесли цю позицію своїм союзникам, зокрема Британії, Франції та Канаді

Марко Рубіо (Фото: EPA)

Міжнародні зусилля з визнання палестинської держави ускладнюють припинення війни й підбадьорюють ХАМАС. Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу під час візиту до країни, передає The Guardian.

За його словами, США донесли цю позицію своїм союзникам, зокрема Великій Британії, Франції та Канаді.

Рубіо попередив, що якщо ХАМАС відчує підтримку з боку світової спільноти, то може відмовитися від угод, на які "мовчки погодився", і це поставить під загрозу звільнення ізраїльських заручників.

Американський чиновник також нагадав про атаку ХАМАС 7 жовтня, назвавши бойовиків "варварськими тваринами".

14 вересня видання Axios писало, що Рубіо планує обговорити з урядом реакцію на очікувану хвилю визнання палестинської держави.

Водночас високопосадовець в Ізраїлі заявив, що прем’єр Нетаньягу хоче з’ясувати у Рубіо, скільки свободи дій США готові надати Ізраїлю щодо відповіді на визнання Палестини, зокрема у питанні можливої анексії Західного берега.