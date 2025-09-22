Макрон на Генассамблее ООН объявил о признании Палестины

Эмманюэль Макрон (Фото: LAURENT CIPRIANI / EPA)

Франция официально определяла Палестинское государство, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон. Слова политика во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке передает французская газета Le Monde.

"Это признание является способом подтвердить, что палестинский народ не является лишним народом. Напротив, это народ, который никогда ни с чем не прощается. Признание законных прав палестинского народа никак не ограничивает права израильского народа, который Франция поддерживала с первого дня [...] Именно потому, что мы уверены, что это признание является единственным решением, которое позволит достичь мира для Израиля", - заявил Макрон.

В то же время он подчеркнул, что Франция сможет принять решение об открытии посольства в Палестине только после освобождения израильских заложников, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа, и установления перемирия.

"Требования Франции к Израилю не будут меньше, чем к ее европейским партнерам", - сообщил глава Франции, отметив, что уровень отношений будет зависеть от того, как израильская сторона будет выполнять требования о прекращении войны и переговорах о мире.

Также он ожидает, что арабские и мусульманские страны, которые еще не признали Израиль, сделают это и будут поддерживать с ним нормальные отношения.

Французский президент заявил, что хочет "запустить механизм мира, который будет отвечать потребностям всех". Он считает, что первым этапом этого плана должно быть освобождение 48 заложников, которых удерживает террористическая группировка ХАМАС, и прекращение военных операций в секторе Газа.

"ХАМАС был побеждён в военном плане благодаря нейтрализации его лидеров и руководителей. Он должен быть побеждён в политическом плане, чтобы быть окончательно ликвидированным после заключения перемирия", - отметил политик, добавив, что необходимо "приложить совместные усилия", чтобы оказать помощь жителям Газы.

По словам Макрона, после первого этапа должен начаться второй, в который входит стабилизация и восстановление сектора Газа: "Переходная администрация, в состав которой войдут Палестинская автономия, палестинская молодёжь, а также силы безопасности, подготовку которых мы ускоряем, будет иметь монополию на безопасность в Газе. Она осуществит расформирование и разоружение Хамаса при поддержке международных партнеров и с использованием средств, необходимых для выполнения этой сложной задачи".

Руководитель Франции отметил, что его страна готова принять участие в международной миссии по стабилизации и вместе с европейскими партнерами поддержать формирование и оснащение палестинских сил безопасности.

"Палестинское государство также должно [...] предоставить своему народу обновленные и безопасные условия для демократического самовыражения", - отметил политик.