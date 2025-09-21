Португалия признала Палестинское государство
21 сентября Португалия официально признала Палестинское государство. Об этом сообщило правительство страны в соцсети X.
Лиссабон выступает за решение на основе существования двух государств (Палестины и Израиля) как "единственный путь к справедливому и прочному миру", заявил глава дипломатического ведомства страны Пауло Ранхель.
Чиновник объявил официальную декларацию о признании Палестины в Нью-Йорке, где с понедельника 22 сентября должна начаться неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в интервью CBS News, что также объявит о признании Палестины 22 сентября в ООН.
- Днем 21 сентября Британия, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства, при этом все страны выступили против террористической группировки ХАМАС.
- Израиль раскритиковал решение этих государств, заявив, что оно не способствует достижению мира.
