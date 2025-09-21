Португалія визнала Палестинську державу

Лісабон вважає існування і Палестини, і Ізраїлю єдиним шляхом до миру

Прапор Португалії (Ілюстративне фото: Depositphotos)

21 вересня Португалія офіційно визнала Палестинську державу. Про це повідомив уряд країни у соцмережі X.

Лісабон виступає за рішення на основі існування двох держав (Палестини та Ізраїлю) як "єдиний шлях до справедливого і тривалого миру", заявив глава дипломатичного відомства країни Пауло Ранхель.

Чиновник оголосив офіційну декларацію про визнання Палестини у Нью-Йорку, де з понеділка 22 вересня має розпочатися тиждень високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон підтвердив в інтерв'ю CBS News, що також оголосить про визнання Палестини 22 вересня в ООН.