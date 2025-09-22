Макрон на Генасамблеї ООН оголосив про визнання Палестини

Емманюель Макрон (Фото: LAURENT CIPRIANI / EPA)

Франція офіційно визначала Палестинську державу, повідомив президент країни Емманюель Макрон. Слова політика під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку передає французька газета Le Monde.

"Це визнання є способом підтвердити, що палестинський народ не є зайвим народом. Навпаки, це народ, який ніколи ні з чим не прощається. Визнання законних прав палестинського народу ніяк не обмежує права ізраїльського народу, який Франція підтримувала з першого дня [...] Саме тому, що ми впевнені, що це визнання є єдиним рішенням, яке дозволить досягти миру для Ізраїлю", - заявив Макрон.

Водночас він наголосив, що Франція зможе ухвалити рішення про відкриття посольства у Палестині тільки після звільнення ізраїльських заручників, утримуваних терористичним угрупуванням ХАМАС у секторі Гази, і встановлення перемир'я.

"Вимоги Франції до Ізраїлю не будуть меншими, ніж до її європейських партнерів", - повідомив глава Франції, зазначивши, що рівень стосунків залежатиме від того, як ізраїльська сторона виконуватиме вимоги щодо припинення війни та переговорів про мир.

Також він очікує, що арабські і мусульманські країни, які ще не визнали Ізраїль, зроблять це й підтримуватимуть з ним нормальні відносини.

Французький президент заявив, що хоче "запустити механізм миру, який відповідатиме потребам усіх". Він вважає, що першим етапом цього плану має бути звільнення 48 заручників, яких утримує терористичне угрупування ХАМАС, та припинення військових операцій у секторі Гази.

"ХАМАС був переможений у військовому плані завдяки нейтралізації його лідерів і керівників. Він повинен бути переможений у політичному плані, щоб бути остаточно ліквідованим після укладення перемир'я", - зазначив політик, додавши, що необхідно "докласти спільних зусиль", аби надати допомогу жителям Гази.

За словами Макрона, після першого етапу має розпочатися другий, у який входить стабілізація та відбудова сектору Гази: "Перехідна адміністрація, до складу якої увійдуть Палестинська автономія, палестинська молодь, а також сили безпеки, підготовку яких ми прискорюємо, матиме монополію на безпеку в Газі. Вона здійснить розформування та роззброєння Хамасу за підтримки міжнародних партнерів та з використанням засобів, необхідних для виконання цього складного завдання".

Керівник Франції зазначив, що його країна готова взяти участь у міжнародній місії зі стабілізації та разом з європейськими партнерами підтримати формування й оснащення палестинських сил безпеки.

"Палестинська держава також повинна [...] надати своєму народу оновлені та безпечні умови для демократичного самовираження", - зауважив політик.