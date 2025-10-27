Трамп напомнил Путину об атомной лодке у берегов РФ после испытания "Буревестника"

Президент США не считает подобные действия уместными и подчеркнул, что лучше бы Россия занялась завершением войны против Украины

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Россия должна завершить войну против Украины вместо того, чтобы испытывать дальнобойные ракеты. Так президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Кремля о ракете "Буревестник", которая способна якобы пролететь 14 000 км.

Также он напомнил, что возле России базируется американская атомная подводная лодка.

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берега. Поэтому, я имею в виду, что она не должна преодолеть 8000 миль (около 13 000 км). Они не играют с нами в игры. Мы также не играем с ними", – сказал Трамп журналистам на борту самолета.

По его словам, США также постоянно испытывают ракеты, но им не нужно стрелять на такое расстояние, потому что есть "ядерная подводная лодка". Также Трамп считает, что России неуместно хвастаться подобными вещами.

"Я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Ему следовало бы закончить войну, которая должна была длиться одну неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет", – подчеркнул Трамп.